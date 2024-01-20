20 Ocak 2024, Cumartesi
İbni-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin
Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. İbn-i Sina, bu ağrıları hafifletmek ve tedavi etmek için doğal yöntemler önermiştir. Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar, İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçetelerini araştırıyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 17:04
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