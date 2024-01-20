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İbni-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. İbn-i Sina, bu ağrıları hafifletmek ve tedavi etmek için doğal yöntemler önermiştir. Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar, İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçetelerini araştırıyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 17:04
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İbni-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

İbn-i Sina'nın sağlık reçetesi ortaya çıktı! Bu tarif, diz ağrısını anında geçiriyor. Diz ağrısı, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur ve tedavi süreci çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte, Tıp alanında öncü olarak kabul edilen İbn-i Sina'dan doğal ağrı kesici tarifi...

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İbni-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

DİZ AĞRILARI İÇİN KUYRUK YAĞI

Kuyruk yağı, geleneksel olarak yemeklerde kullanılan bir malzeme olmasının yanı sıra, sağlık açısından birçok faydası olan doğal üründür.

Son dönemde yapılan araştırmalar, kuyruk yağının içerdiği bileşenlerin kas ve kemik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Bu değerli yağın yemeklerde kullanılmasının yanı sıra dıştan kullanımı da, özellikle cilt sağlığına olumlu etki edebilir.

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İbni-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

KUYRUK YAĞI KREMİ YAPILIŞI

Malzemeler:

-100 gram kuyruk yağı
-Su

Yapılışı:

-Kuyruk yağını küçük parçalara kesin ve bir tencereye koyun.

-Aynı seviyeye kadar su ekleyin.

-Tencereyi ocağa alın ve yağın su ile kaynamasını sağlayın.

-Yağ erimeye başlayınca, yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla alarak ayrı bir kaba koyun.

-Kabınızdaki yağ, soğudukça krem kıvamını alacaktır.

-Kuyruk yağı kremi hazır. Kremi steril bir kavanoza koyarak kullanabilirsiniz.

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İbni-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

Bu kremi 1 cm kalınlığında oalcak şekilde ağrıyan dizinize sürün. Bölgeyi kaplayacak kadar koyun yününü üzerine sarın.

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İbni-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin

Akşam sarıp sabah açarak bu işlemi 3 gün boyunca tekrarlayın. Bu uygulama bölgede oluşan kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırır.