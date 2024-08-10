İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

Tıp dünyasında kalıcı izler bırakan İbn-i Sina, yüzyıllar önce sunduğu bilgilerle hala dikkat çekiyor. Ömrü uzatan besinlerle ilgili görüşleri, günümüz araştırmacıları ve sağlık meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte, İbn-i Sina'nın sağlıklı bir yaşam için önerdiği besinler...