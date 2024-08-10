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Haberler Galeri İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

Tıp tarihinin efsanevi isimlerinden İbn-i Sina, yüzyıllar önce yazdığı eserlerle günümüz tıbbına da ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" adlı kitabında, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ömrü uzatmak için önerdiği besinler, bugün de ilgiyle araştırılıyor. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği ve ömrü uzattığına inanılan 3 mucizevi besin…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:42
İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

Tıp dünyasında kalıcı izler bırakan İbn-i Sina, yüzyıllar önce sunduğu bilgilerle hala dikkat çekiyor. Ömrü uzatan besinlerle ilgili görüşleri, günümüz araştırmacıları ve sağlık meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte, İbn-i Sina'nın sağlıklı bir yaşam için önerdiği besinler...

İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder.

İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar.

İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...

Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.