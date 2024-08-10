10 Ağustos 2024, Cumartesi
İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
Tıp tarihinin efsanevi isimlerinden İbn-i Sina, yüzyıllar önce yazdığı eserlerle günümüz tıbbına da ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" adlı kitabında, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ömrü uzatmak için önerdiği besinler, bugün de ilgiyle araştırılıyor. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği ve ömrü uzattığına inanılan 3 mucizevi besin…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:42