3'ü 1 arada şifa bombası! İbrahim Saraçoğlu'nun 1 numaralı tarifi! C vitamini, protein, yüksek antioksidan...

İbrahim Saraçoğlu vazgeçemediği besinini açıkladı! Yüksek protein ve C vitamini içeriyor. Hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Saraçoğlu'nın mucizevi tarigleri birçok kişinin ilgisini çekiyor. İbrahim Saraçoğlu yanına alacağı tek bir besin olsa hangisini alacağını açıkladı! O besini duyanlar ise şoke oldu. İşte, vücudu hastalıklardan arındıran besin...