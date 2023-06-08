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Haberler Galeri İbn-i Sina'dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

İbn-i Sina'dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

İbn-i Sina tedavisi yüzyılları aşarken hala günümüz hastalıklarına şifa olmaya devam ediyor. Kimyasal ilaçlar yerine hafif hastalıklarını geçirmek ya da bağışıklarını güçlendirmek isteyenler için, doğal tıbbi reçeteler sunan İbn-i Sina'dan vücudunuzda ne bakteri ne virüs bırakacak formül ortaya çıktı. C vitamininizi dolduracak çay tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 14:44
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İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlığını korumak isteyenlere İbn-i Sina'dan yüzyıllık reçete çıktı. Limonun kendisi kadar faydalı olan kabuklarını sakın çöpe atmayın. C vitamini depolarınızı dolduracak olan bu formül sizi hastalıklara karşı koruyacak. İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina'dan şifa tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

KABUKLARINI ÇÖPE ATMAYIN!

Şifa kitaplarıyla dünya çapında ses getiren İbn-i Sina, en sık vurgulamasını besinlerin kabukları üzerinde yaptı. Bunlar arasında ise limon kabuklarını öne çıkaran İbn-i Sina, çöpe atmanın israf olduğunu belirten açıklamaları var.

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İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

İbn-i Sina C vitamini olan limon kabuklarının vücudu baştan sona virüs ve bakterilerden arındırdığının altını çizdi. Bu yüzden kabukların kurutulup her akşam çay formunda tüketilmesini tavsiye eder.

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İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

LİMON KABUKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Limon kabukları kurutulup ev içinde yakıldığında içerideki havayı değiştirir. Bu da solunum sırasında akciğerlerin daha temiz bir hava almasını sağlar.

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İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

Ağız ve ter kokusu yaşayanların limon kabukları tüketilmesi tavsiye edilir. İçeriğindeki asit baz, hormonal sistemi düzenler ve esans ağırlıklı maddeye sahip olduğundan ağız içindeki enfeksiyonu mideye kadar azaltır.