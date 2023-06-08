08 Haziran 2023, Perşembe
İbn-i Sina'dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...
İbn-i Sina tedavisi yüzyılları aşarken hala günümüz hastalıklarına şifa olmaya devam ediyor. Kimyasal ilaçlar yerine hafif hastalıklarını geçirmek ya da bağışıklarını güçlendirmek isteyenler için, doğal tıbbi reçeteler sunan İbn-i Sina'dan vücudunuzda ne bakteri ne virüs bırakacak formül ortaya çıktı. C vitamininizi dolduracak çay tarifi...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 14:44
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