İbn-i Sina’dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...

Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlığını korumak isteyenlere İbn-i Sina'dan yüzyıllık reçete çıktı. Limonun kendisi kadar faydalı olan kabuklarını sakın çöpe atmayın. C vitamini depolarınızı dolduracak olan bu formül sizi hastalıklara karşı koruyacak. İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina'dan şifa tarifi...