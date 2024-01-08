1 günde hazırlanıyor! İşte hazırlara taş çıkaran dudak balmı tarifi
Soğukların artmasıyla birlikte dudaklarda soyulma, yanma ve yara oluşumları artıyor. Dudak çatlaklarından korunmak için lip balmlar kullanılsa da aynı nemlendiriciyi evde hazırlamak da çok kolay. İşte 1 günde hazırlanan dudak balmı...
Giriş Tarihi: 08.01.2024
16:29
Kış aylarında dudakta çatlama, soyulma, yanma ve yara oluşumları artabiliyor. Nemlendiriciler ise bu konuda oldukça başarılı bir performans sergileyerek her türlü sorundan korunmayı sağlıyor.
Satın alınan dudak nemlendiricileri işlevli olsa da dilediğiniz nemlendiriciyi sınırsız bir şekilde kullanmak için hazırlayabilirsiniz. Fiyatı artan dudak nemlendiricileri yerine doğal içerikli halini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.
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Dudakta oluşan kuruluk problemine karşı etkili bir çözüm olan nemlendiriciler, bitkisel ve kolay formüller kullanarak yapılabilir. Doğada bulunan birçok bitki, doğallığı, kokusu ve faydalarıyla tam olarak nemlendirici haline getirerek verim almak içindir. İşte yapmanız gerekenler.
MALZEMELER
- Melisa, nane yaprağı
- Zeytinyağı
- Eklemek istediğiniz vitamin (10 damla)
- Balmumu
Dudakları yumuşacık yapan bir lip balm elde etmek için öncelikle tercih ettiğiniz bitkileri zeytinyağı ile birleştirip blenderdan geçirin. Sulu bir kıvama gelen bu karışımı ısıya dayanıklı bir kabın içerisine alarak kabı, tenceredeki farklı bir suyun içerisine ekleyin.
Kaynayana kadar bu şekilde ısınmasını bekleyin. Ardından bir bez yardımıyla bitki karışımını süzün. Süzülen sıvının en az 4 saat dinlenmesini sağlamak gerekiyor. Böylece yağ ve su birbirinden ayrışmaya başlayacaktır.