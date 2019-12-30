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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

Yılın son gününe girilirken, otomobil firmalarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Birçok firma elindeki stokları eritirken, bazı firmaların elinde hala stoklar mevcut. Stokları bol tutan firmalar Kasım ve Aralık ayında satışa doymadı. Vatandaşlar 2020'de otomobil fiyatlarının artacağından emin olduğu için 2019'un son kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Yeni yıl öncesi en uygun seçeneklerle, en iyi model araçları almak isteyen vatandaşlara bayilerdeki kampanyaları derledik. İşte sıfır faizle sıfır otomobil kampanyaları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:31
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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

Yılın son günlerine girildi. Otomobil sektörü yılın son günlerinde büyük hareket yaşıyor. Özellikle taşıt kredisi faizlerinin gerilemesi ile yılın son yarısı otomobil satışları patladı. Aralık ayı itibarı ile stoklarını eritmek isteyen otomobil devleri çılgın kampanyalar sunmaya başladı. Sıfır faizle sıfır otomobil satışı dahi yapan firmalar, fiyatlarda da olabildiğince indirim sağlıyor. Birçok avantaj paketi sunan firmalar vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Yeni yılla birlikte otomobillerin fiyatlarının 20 bin tL seviyesinde artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da ikinci el araba satışlarının fiyatlarının düşmemesi anlamına geliyor. Yılın son fırsatını kaçıranlar 2020'de üzülebilir. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak Honda, Peugeot, Fiat, Ford, Renault, Dacia gibi çok satan otomobiller başta olmak üzre birçok otomobil firmasının kampanyalarını derledik. İşte yılın son sıfır otomobil kampanyaları...

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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

RENAULT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.

Hafif ticari araçlarda da 31 Aralık'a kadar geçerli kampanya yapan Renault, Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde liste fiyatı üzerinden 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.

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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

FİAT SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor.Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak.

Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

FORD SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor.Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga, EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek.

Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.