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2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...
Yılın son gününe girilirken, otomobil firmalarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Birçok firma elindeki stokları eritirken, bazı firmaların elinde hala stoklar mevcut. Stokları bol tutan firmalar Kasım ve Aralık ayında satışa doymadı. Vatandaşlar 2020'de otomobil fiyatlarının artacağından emin olduğu için 2019'un son kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Yeni yıl öncesi en uygun seçeneklerle, en iyi model araçları almak isteyen vatandaşlara bayilerdeki kampanyaları derledik. İşte sıfır faizle sıfır otomobil kampanyaları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:31
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