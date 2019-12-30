2020 öncesi sıfır otomobil kampanyaları coştu! İşte sıfır faizle sıfır otomobil satışları...

FİAT SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor.Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak.

Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a kadar devam edecek.