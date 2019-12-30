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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita fiyatı ve özellikleri sorgulanıyor. Fiat 500'ün cabrio gövdeli yepyeni özel serisi Dolcevita, Eylül 2019'da otomobil severlerle buluşmuştu. İtalyanca'da "Tatlı Hayat" anlamına gelen Dolcevita özel serisi, lüksü İtalya'nın altın çağı olan 1960'lı yılların cazibe ve şıklığı ile birleştiriyor. Peki, Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? İşte Fiat'ın merak edilen modelinin fiyatı!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 00:09
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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar sorusu gündem oldu. Masterchef yarışmasında birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita fiyatı ve özellikleri arama motorlarında sorgulanıyor. Klasik İtalyan çizgileri taşıyan Fiat 500 Dolcevita ülkemizde bu yıl içerisinde satışa çıkarılmıştı. Fiat 500, cabrio gövdeli Dolcevita özel serisi ile Türkiye'deki otomobil severlerle 2019 yılının Eylül ayında buluşmuştu. Peki, Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar?

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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

İtalyanca'da "Tatlı Hayat" anlamına gelen Dolcevita özel serisi, lüksü İtalya'nın altın çağı olan 1960'lı yılların cazibe ve şıklığı ile birleştiriyor.

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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

İtalyan Riveria'sının şezlonglarından ve plaj şemsiyelerinden esinlenen renkli çizgili tentesiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken Fiat 500 Dolcevita, şık ahşap ön paneli ve yelken dünyasını anımsatan fildişi deri koltuklarıyla eşsiz bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.

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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

Krom kaput çıtası ve aynalarda bulunan krom detaylarıyla da göz dolduran Dolcevita'da, 16'' beyaz elmas kesim alaşımlı jantlar bulunuyor.

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Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

Ayrıca bu eşsiz tasarım, aracın yan çıtasında yer alan 500 arması ve arkasındaki el yazısı Dolcevita logosuyla sürdürülüyor.