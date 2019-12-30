Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?

Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita fiyatı ve özellikleri sorgulanıyor. Fiat 500'ün cabrio gövdeli yepyeni özel serisi Dolcevita, Eylül 2019'da otomobil severlerle buluşmuştu. İtalyanca'da "Tatlı Hayat" anlamına gelen Dolcevita özel serisi, lüksü İtalya'nın altın çağı olan 1960'lı yılların cazibe ve şıklığı ile birleştiriyor. Peki, Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? İşte Fiat'ın merak edilen modelinin fiyatı!