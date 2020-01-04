"Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

"Türkiye'nin Otomobili" Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen muhteşem bir görsel şölenle tanıtılmıştı. Başkan Erdoğan'ın ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği yerli otomobil yurt dışında da büyük yankı uyandırmıştı. Bursa'da kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...