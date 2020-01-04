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"Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

"Türkiye'nin Otomobili" Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen muhteşem bir görsel şölenle tanıtılmıştı. Başkan Erdoğan'ın ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği yerli otomobil yurt dışında da büyük yankı uyandırmıştı. Bursa'da kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:33
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Türkiye'nin Otomobili ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

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Türkiye'nin Otomobili ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.

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Türkiye'nin Otomobili ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

"BÖLGEDE HİÇBİR AĞAÇ BULUNMUYOR"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu aktaran Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor.'' dedi.

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Türkiye'nin Otomobili ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

Işık, fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemelerini ilgili bakanlıkların yürüteceğini, sürecin başladığını ve takibin Bakanlıkça yapılacağını kaydetti.

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Türkiye'nin Otomobili ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...