İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...
Yeni yılın ilk günlerinde ikinci el otomobil alacak olanlar fiyatları araştırıyor. Yıl sonunda sıfır otomobildeki kampanyalar nedeniyle pastanın büyük kısmı sıfır satışlardan gerçekleşmişti. Yeni yılın gelmesiyle sıfır otomobil kampanyaları sona erdi. Yeni model otomobiller de fiyat artışları nedeniyle vatandaşı duraklattı. İkinci el otomobil satışları ise hareketlenmeye başladı. İkinci el otomobil almak isteyen ancak çok bütçesi olmayan vatandaşlar uygun modelleri araştırıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak en çok tercih edilen 20,30,40,50 bin TL fiyatla satılan otomobilleri derledik. İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:30Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:40