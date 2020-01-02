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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

Yeni yılın ilk günlerinde ikinci el otomobil alacak olanlar fiyatları araştırıyor. Yıl sonunda sıfır otomobildeki kampanyalar nedeniyle pastanın büyük kısmı sıfır satışlardan gerçekleşmişti. Yeni yılın gelmesiyle sıfır otomobil kampanyaları sona erdi. Yeni model otomobiller de fiyat artışları nedeniyle vatandaşı duraklattı. İkinci el otomobil satışları ise hareketlenmeye başladı. İkinci el otomobil almak isteyen ancak çok bütçesi olmayan vatandaşlar uygun modelleri araştırıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak en çok tercih edilen 20,30,40,50 bin TL fiyatla satılan otomobilleri derledik. İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:40
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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

İkinci el otomobil satışlarında artış yaşanmaya başladı. 2020'ye girilmesiyle sıfır otomobil kampanyaları büyük oranda sona erdi. Stoklarda 2019 model otomobil büyük ölçüde kalmazken, 2020 model araçların fiyatları da 20 bin TL'ye varan artışlar yaşadı. Bu nedenle ikinci el otomobil satışları tekrar artmaya başladı. İkinci el uygun marka bir otomobil almak isteyen vatandaşlar modelleri araştırmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak en uygun ikinci el otomobil markalarını derledik.

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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için önden bilgi sunuyoruz. Bilgilerin ardından araçları görebilirsiniz...

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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

Adım 1: Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

Adım 2: Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.

Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.

Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?

Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.

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İkinci el otomobilde şok fiyatlar! İşte 20,30,40,50 bin TL'ye satılan ikinci el arabalar...

Adım 3: Aracın piyasa değerini öğrenin.

Satıcı ile irtibata geçmeden önce, seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.