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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Alman basınından TOGG projesine büyük övgü geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugün köşesine bu konuyu taşıyarak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay; TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi." sözlerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:20
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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel'in 'Alman övdüyse TOGG doğru yolda demektir' başlıklı yazısı şu şekilde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yayınlanan 'Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor' başlıklı haberde, yerli otomobil TOGG ve Türkiye'nin otomobil üretimi macerasına geniş yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Haberde, Cemal Gürsel'in 1961'de yaptırdığı 'Devrim' otomobilinin başarıya ulaşmadığından ama bu kez Türklerin yeni otomobil yapmada kararlı olduğundan bahsediliyor.

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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay;

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Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

TOGG DOĞRU YOLDA DEMEKTİR

TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi. Başlık zaten her şeyi özetliyor.
Otomobil denince akla ilk gelen ülke Almanya'dan bir gazete bunları yazıyorsa TOGG doğru yolda demektir.