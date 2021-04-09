Yerli otomobil TOGG'a büyük övgü: Yabancı markalara rakip olabilecek

Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Alman basınından TOGG projesine büyük övgü geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugün köşesine bu konuyu taşıyarak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay; TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi." sözlerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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