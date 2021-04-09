Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

Nisan ayının gelmesiyle gözler otomotiv sektöründeki kampanyalara çevrildi. Sıfır otomobil alacakların heyecanla beklediği otomobil kampanyaları birçok alıcıyı sevindirdi. Dünyanın önemli otomobil markalarının sıfır otomobiller için yaptığı indirimler dikkat çekti. İşte sıfır otomobillerde yapılan indirimle ortaya çıkan tablo.