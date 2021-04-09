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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

Nisan ayının gelmesiyle gözler otomotiv sektöründeki kampanyalara çevrildi. Sıfır otomobil alacakların heyecanla beklediği otomobil kampanyaları birçok alıcıyı sevindirdi. Dünyanın önemli otomobil markalarının sıfır otomobiller için yaptığı indirimler dikkat çekti. İşte sıfır otomobillerde yapılan indirimle ortaya çıkan tablo.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:11
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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

Araç sahibi olmak isteyenler ikinci eldeki yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır otomobil tarafındaki fırsatları araştırırken markalardan da kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor.

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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

İşte Opel, Honda, Renault, Mitsubishi, Nissan, Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Seat, Peugeot, Alfa Romeo, Cıtroen 2021 sıfır otomobil kampanyaları ve markaların en ucuz modelleri..

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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

Sıfır araç sahibi, olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor.

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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları ise faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyor.

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Sıfır otomobil alacaklara müjde! Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim

İşte sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürecek son kampanyalar..