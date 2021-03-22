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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ronaldo'nun 9 milyon dolarlık Bugatti arabasını 570 liraya kopyaladı! Görenler gözlerine inanamadı Ronaldo'nun 9 milyon dolarlık Bugatti arabasını 570 liraya kopyaladı! Görenler gözlerine inanamadı Vietnamlı bir marangoz oğlunun hayranı olduğu dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun 9 milyon dolarlık aracını kopyaladı. 570 lira bile harcamadığı bir oyuncak arabaya büyük ilgi gösterilirken, marangoz baba arabanın yapım aşamasını kameraya aldı. Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:19 GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü futbolcu Ronaldo hız canavarlarına olan tutkusuyla biliniyor. Geçtiğimiz aylarda kesenin ağzını açtı.
Özel yapım olan bu ultra lüks otomobil için yaklaşık 57 milyon lira ödedi.
Dünya çapında ses getiren haberleri Vietnamlı bu adamın oğlu da seyretti. Aynısından isterim diye tutturdu. Babası da isteğini bir şekilde yerine getirdi.
Yetenekli marangoz ultra lüks aracın neredeyse birebir modelini ahşaptan yaptı. Yapım sürecini de kayıt altına aldı.