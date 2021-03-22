Ronaldo'nun 9 milyon dolarlık Bugatti arabasını 570 liraya kopyaladı! Görenler gözlerine inanamadı

Vietnamlı bir marangoz oğlunun hayranı olduğu dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun 9 milyon dolarlık aracını kopyaladı. 570 lira bile harcamadığı bir oyuncak arabaya büyük ilgi gösterilirken, marangoz baba arabanın yapım aşamasını kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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