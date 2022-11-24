24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

Otomobilde matrah indirimi ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarının geri çekilmesine sebep oldu. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları yüzde kaç düşecek? Otomobil almak isteyenler için ilaç gibi gelen uygulama bir çok kişiyi araç sahibi yapacak. Peki Toyoto Yaris, Peugeot 208, Ford Fiesta 2022 fiyatları ne oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:26
  • 1
  • 9
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

Araç almak isteyen vatandaşlar için kapı Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi ile birlikte aralandı. Düzenleme ile birlikte motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitlerini artırıldı. Peki Toyoto Yaris, Peugeot 208, Ford Fiesta 2022 fiyatları ne oldu? İşte matrah düzenlemesiyle değişen fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

  • 3
  • 9
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

  • 4
  • 9
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

TOYOTA YARİS

Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli Manuel

  • 5
  • 9
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?

Satış bedeli: 475.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 423.022