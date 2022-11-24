HaberlerGaleri TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
Otomobilde matrah indirimi ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarının geri çekilmesine sebep oldu. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları yüzde kaç düşecek? Otomobil almak isteyenler için ilaç gibi gelen uygulama bir çok kişiyi araç sahibi yapacak. Peki Toyoto Yaris, Peugeot 208, Ford Fiesta 2022 fiyatları ne oldu?