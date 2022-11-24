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Haberler Galeri ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar!

ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmiş olacak. Otomobil almak isteyen vatandaşlar için kapı aralanırken aynı zamanda da yapılacak indirimin oranları ve güncel araç fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:22
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ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL’nin altına düşen araçlar!

ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak sorusunun cevabı sıklıkla aratılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi ile birlikte araç fiyatlarında düşüşler görülecek. Peki en ucuz araç kaç TL olacak? ÖTV matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek. İşte 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL’nin altına düşen araçlar!

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

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ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL’nin altına düşen araçlar!

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. İşte yeni matrah oranlarıyla araç fiyatlar...

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ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL’nin altına düşen araçlar!

FİAT EGEA

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: 335.750 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli: 369.917 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 387.417 TL

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ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL’nin altına düşen araçlar!

FİAT PANDA

1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 423.022 TL