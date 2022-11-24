HaberlerGaleriÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar!
ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar!
Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmiş olacak. Otomobil almak isteyen vatandaşlar için kapı aralanırken aynı zamanda da yapılacak indirimin oranları ve güncel araç fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak?