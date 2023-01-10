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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?
MasterChef 2022-2023 final ödülü olarak belirlenen MG marka otomobil ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 Ocak Salı günü yayınlanan final bölümü ile birlikte MasterChef yarışmasının büyük öldülü MG araba oldu. Arama motorlarında "MG araba hangi ülkenin?", "MG araba özellikleri neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL?