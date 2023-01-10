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Haberler Galeri MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

MasterChef 2022-2023 final ödülü olarak belirlenen MG marka otomobil ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 Ocak Salı günü yayınlanan final bölümü ile birlikte MasterChef yarışmasının büyük öldülü MG araba oldu. Arama motorlarında "MG araba hangi ülkenin?", "MG araba özellikleri neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 22:24
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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

MasterChef büyük ödülü MG araba hangi ülkenin sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 2022-2023 sezonu MasterChef yarışmasının final heyecanında büyük ödül olarak belirlenen MG marka otomobil ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? MG araba özellikleri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

MG OTOMOBİL HANGİ ÜLKENİN?

MG (Morris Garages), 1924'ten 2005'e kadar spor arabaları üreten Britanyalı otomotiv markası. İki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınır. Temmuz 2005`te Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG ismini ve üretim tesislerini satın aldı.

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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.

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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

2023 MG OTOMOBİL FİYATLARI

MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS - 615.000 ₺

MG ZS Luxury 1.0T AT Benzin 111 PS - 789.000 ₺

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MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?

MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS - 829.000 ₺