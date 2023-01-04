2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

2023 yılına girmemizle birlikte araba markaları listelerini güncellemeye devam ediyor. Sıfır araç fiyat listesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme getirildi. Yeni yılda sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, araba fiyatlarını araştırıyor. Bizde, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri sizler için araştırdık. İşte, 800 bin TL'nin altında olan araba modelleri ve fiyat listesi...