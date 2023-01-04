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Haberler Galeri 2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

2023 yılına girilmesiyle birlikte, sıfır araç fiyatları da tek tek değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen sıfır araç fiyatları, araba satın almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bazı araba markaları ise fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte, Toyota, Opel, Citroen, Fiat, 2023 sıfır araç fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 23:16
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2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

2023 yılına girmemizle birlikte araba markaları listelerini güncellemeye devam ediyor. Sıfır araç fiyat listesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme getirildi. Yeni yılda sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, araba fiyatlarını araştırıyor. Bizde, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri sizler için araştırdık. İşte, 800 bin TL'nin altında olan araba modelleri ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

Fiat 2023 fiyat listesi güncelleme sürecinde

FIAT 2023 FİYATLARI

EGEA SEDAN EASY 1.4 FİRE 95 HP BENZİNLİ
ARALIK FİYATI: 374.900 TL

1.3 M.JET 95 HP EASY MANUEL DİZEL
ARALIK FİYATI: 540.900 TL

1.6 M.JET 130 HP DCT EASY OTOMATİK DİZEL
ARALIK FİYATI: 632.900 TL

1.5 T4 HİBRİT 130 HP AT EASY OTOMATİK
ARALIK FİYATI: 683.900 TL

1.4 FİRE 95 HP URBAN MANUEL BENZİNLİ
ARALIK FİYATI: 424.900 TL

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2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

1.6 M.JET 130 HP DCT URBAN OTOMATİK DİZEL
ARALIK FİYATI: 688.900 TL

1.5 T4 HİBRİT 130 HP AT URBAN OTOMATİK ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ
ARALIK FİYATI: 708.900 TL

1.4 FİRE 95 HP LOUNGE MANUEL BENZİNLİ
ARALIK FİYATI: 463.900 TL

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2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

1.6 M.JET 130 HP DCT LOUNGE OTOMATİK DİZEL

ARALIK FİYATI: 702.900 TL

1.5 T4 HİBRİT 130 HP AT LOUNGE OTOMATİK ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ

ARALIK FİYATI: 743.900 TL

EGEA HATCHBACK STREET 1.4 FİRE 95 HP MANUEL BENZİNLİ
ARALIK FİYATI: 426.900 TL

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2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!

1.3 M.JET 95 HP STREET MANUEL DİZEL -
ARALIK FİYATI: 543.900 TL

1.6 M.JET 130 HP DCT STREET OTOMATİK DİZEL
ARALIK FİYATI: 652.900 TL