HaberlerGaleri2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!
2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!
2023 yılına girilmesiyle birlikte, sıfır araç fiyatları da tek tek değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen sıfır araç fiyatları, araba satın almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bazı araba markaları ise fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte, Toyota, Opel, Citroen, Fiat, 2023 sıfır araç fiyatları...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 22:45Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 23:16