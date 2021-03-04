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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Dev servet Hatay'da çürüyor! Araçlar depoda kaldı
Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sonucu depoya kaldırılar birçok araç çürümeye başladı. Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçların değerleri bir servet niteliğinde.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:15
Hatay'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2010 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.
Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan araç sahiplerinin bir kısmı, araçlarını tekrar gelip almasına rağmen, çoğu araç ise çürümeye terk ediliyor.
"11 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR"
Antakya'da 2010 yılında yediemin otoparkı olarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen işletmeci Mecit Ayoğlu, "Otoparkımızda 2010 yılından bu yana muhafaza altında olan araçlarımız var.