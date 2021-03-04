Dev servet Hatay'da çürüyor! Araçlar depoda kaldı

Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sonucu depoya kaldırılar birçok araç çürümeye başladı. Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçların değerleri bir servet niteliğinde.