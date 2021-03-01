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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Anadol otomobiline evladı gibi bakıyor! Görenler hayran kalıyor Anadol otomobiline evladı gibi bakıyor! Görenler hayran kalıyor
Konya'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Mevlüt Öcal, evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor. Öcal'ın arabasını yolda görenler hayran kalırken, birçok kişi arabayı almak için girişimlerde bulundu.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:35
İlkokuldan bu yana sanayide oto boyacılığı yapan Öcal, çocukluk yıllarında bakımını yaptığı klasik otomobillere ilgi duymaya başladı. Öcal, bu ilginin artmasıyla ilerleyen zamanlarda 7 farklı Amerikan model klasik aracın sahibi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Amerikan model klasik araçlardan sonra satın aldığı ve 8 yıldır kullandığı "Anadol"una özenle bakan Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada klasik araba tutkunu birisi olarak Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.
Öcal, sanayide Amerikan model klasik otomobiller üzerine çok çalıştığını belirterek, "Bunlar bende hastalık, eski otomobillere karşı büyük ilgim var. Diğer klasiklerden sonra Anadol'a yöneldik.
Anadol'un bir iyiliği, kaportada çürüme yok, ustalarla fazla uğraşmıyorsun. Çatlak, ufak tefek kırık varsa yapıştırdın mı halloluyor. Anadol ayrı bir sevgi oldu, 8-10 senedir de bizde." diye konuştu.
Aracının boyasının orijinal rengi olduğunu dile getiren Öcal, şöyle devam etti: "Satın aldığımda motoru arızalıydı, komple motoru yaptırdım. Boyacı olduğumuz için gerekli ufak tefek boya işlerini yaptık, kendi orijinal boyasıyla duruyor, yanlarını geçen sene kaplama yaptım.