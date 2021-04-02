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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Üretim durdu, gözler oraya çevrildi! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı Üretim durdu, gözler oraya çevrildi! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi sonrası otomotiv piyasasında bazı sıkıntılar devam ediyor. Çip krizinin yaşandığı otomotiv piyasasında bazı firmalar üretimi durdurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler, pandemi ile fiyatları sert yükselen ikini el arabalara çevrildi. Peki, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzmanların ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamaları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:04
İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını sonrası otomobil piyasasında dalgalanmalar başlamıştı. Sıfır araç üretiminin durması ile birlikte ikinci el arabalara rağbet artmıştı. Bu gelişmeler ile ikinci el piyasasında fiyatlar sert yükselirken, tavan fiyatlar sıfır arabaları bile geçmişti. Yeni yıl ile birlikte sıfır araç üretiminin yeniden başlaması sonrası fiyatlarıda yüzde 10 civarında düşüş yaşandı. Ancak son günlerde otomotiv dünyasında yaşanan çip krizinin neticeleri merak ediliyor. Peki, bu durum ikinci el piyasasına yansıyacak mı? İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, pandemi sebebiyle otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.
Hızlı bir yükselişin ardından 2020'nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti.
Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş "Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır" diye konuştu.
"NİSAN-MAYIS AYLARINDA FİYATLAR ARTABİLİR"
Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş
"Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanmaya başladı." şeklinde konuştu.