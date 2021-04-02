Üretim durdu, gözler oraya çevrildi! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi sonrası otomotiv piyasasında bazı sıkıntılar devam ediyor. Çip krizinin yaşandığı otomotiv piyasasında bazı firmalar üretimi durdurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler, pandemi ile fiyatları sert yükselen ikini el arabalara çevrildi. Peki, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzmanların ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL