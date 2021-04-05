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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

Otomotiv dünyasını derinden etkileyen koronavirüs salgının etkileri devam ediyor. Çip krizinin büyümesiyle birçok firma üretimini durdurdu. Mikroçip tedariğinde sıkıntı yaşayan dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha iki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:58
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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

BİR FİRMA DAHA ÜRETİMİ DURDURDU
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

PEKİ NE OLMUŞTU?
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

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Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.