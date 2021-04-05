Bir otomotiv firması daha üretimi durdurdu! Kriz dalga dalga büyüyor

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.