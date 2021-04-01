e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında

Gümrükten ihaleyle satılan araçlar | Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa fiyatının çok altında verilen otomobillere olan ilgi oldukça yüksek. Pandemi nedeniyle aşırı artan araç fiyatları sürücüleri farklı arayışlara itmişti. Son olarak Bakanlık gümrüklerde el konulan arabaların ekonomiye kazandırılması için ihale açtı. İhaleye giren otomobillerin fiyatları 50 bin liranın altında. İşte araba alacakların merakla beklediği marka marka model model o liste...