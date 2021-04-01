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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında

Gümrükten ihaleyle satılan araçlar | Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa fiyatının çok altında verilen otomobillere olan ilgi oldukça yüksek. Pandemi nedeniyle aşırı artan araç fiyatları sürücüleri farklı arayışlara itmişti. Son olarak Bakanlık gümrüklerde el konulan arabaların ekonomiye kazandırılması için ihale açtı. İhaleye giren otomobillerin fiyatları 50 bin liranın altında. İşte araba alacakların merakla beklediği marka marka model model o liste...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:48
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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkardığı ikinci el araçlardan 50 bin TL'nin altında olanlardan bazıları..
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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
1992 MERCEDES - BENZ 200 E Güncel Fiyat: 27.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2021 İhale Bitiş Tarihi: 6 Nisan 2021 14:05
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e-ihale gümrük araba | Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
1989 MERCEDES - BENZ 300 D Güncel Fiyat: 27.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 2 Nisan 2021 - İhale Bitiş Tarihi: 7 Nisan 2021 16:10