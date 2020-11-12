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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi
Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi...Ticaret Bakanlığı tarafından gümrükte araç listesine yeni otomobiller eklendi. Piyasadaki emsallerine göre daha aşağı fiyatlara satılacak olan araçlara ilgi oldukça büyük.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:14Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:27