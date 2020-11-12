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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi

Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi...Ticaret Bakanlığı tarafından gümrükte araç listesine yeni otomobiller eklendi. Piyasadaki emsallerine göre daha aşağı fiyatlara satılacak olan araçlara ilgi oldukça büyük.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:27
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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Milliyet'in haberine göre; Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi
2013 MERCEDES E200 CDI/ İhale fiyatı: 280 bin TL
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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi
2001 MERCEDES ML 270 CDI/ İhale fiyatı: 182 bin TL
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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi
2006 RENAULT MEGANE/ İhale fiyatı: 96 bin TL
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Ucuz otomobil arayanlar dikkat! Bu araçlar uygun fiyata satışa çıkıyor! İşte marka marka fiyat listesi
2003 BMW 3.30 Cİ/İhale fiyatı: 166 bin TL