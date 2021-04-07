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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Alınabilecek en ucuz sıfır araba | En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte merakla beklenen marka marka model model en ucuz sıfır arabalar Alınabilecek en ucuz sıfır araba | En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte merakla beklenen marka marka model model en ucuz sıfır arabalar 0 araba fiyatları 2021 | 0 otomobil kampanyaları 2021 | 2019 yılından bu yana sürekli artan araç fiyatlarında yeni yükselme dönemi başladı. Otomobil pazarında yaşanan çip krizi, euronun değer kazanmasına neden oldu. Bu durum otomobil fiyatlarına da yansıyınca Nisan ayında zam yapıldı. Pandemi süreci ile birlikte artan araç talebini nedeniyle vatandaşlar, sıfır araba fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte marka marka model model araba fiyatları... Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:31 Türkiye’de otomobil piyasasındaki hızlı artış devam ediyor. 2019 yılından bu yana sürekli yükseliş grafiği sergileyen otomobil fiyatlarına Nisan ayıyla birlikte zam yapıldı. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen çip tedarik sorunu ve eurodaki yükseliş fiyatlara zammı kaçınılmaz hale getirdi. Çip sorunu nedeniyle ülkemizde ve dünyada birçok otomobil fabrikası üretimine ara verirken kısıtlı sayıda satışa sunulan otomobillerin de fiyatı arttı. GALERİ DEVAM EDİYOR EN UCUZU 142 BİN 900 LİRA Ülkemizdeki en ucuz otomobil yerli üretim olarak satışta ve 142 bin 900 liradan alıcı buluyor. Fiat Egea'yı ucuzlukta Hyundai i20 takip ediyor. İKİNCİ ELDEKİ DÜŞÜŞ FURYASI YERİNİ YÜKSELİŞE BIRAKTI İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle yüzde 3-5 oranında düşen fiyatlar yüzde 10'a yakın yükselişe geçti. İkinci el otomobil piyasasında kredi faizlerinin yüksek olması da satışları etkilemedi ve fiyatlara yeniden zam yapıldı. 100 BİN LİRA KREDİYE 60 AY VADE Hürriyet'in haberine göre; Sıfır otomobillerde 100 bin lira kredi çekilmesi ve 60 ay vadede ödenmesi halinde yüzde 1.60 oranında yüksek faiz tüketiciye maliyet oluşturuyor. 100 bin liranın 60 ayda geri ödemesi 170 bin liraya yaklaşıyor. Aylık ödemesi de 2800 lirayı aşıyor. İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER