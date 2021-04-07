Alınabilecek en ucuz sıfır araba | En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte merakla beklenen marka marka model model en ucuz sıfır arabalar

0 araba fiyatları 2021 | 0 otomobil kampanyaları 2021 | 2019 yılından bu yana sürekli artan araç fiyatlarında yeni yükselme dönemi başladı. Otomobil pazarında yaşanan çip krizi, euronun değer kazanmasına neden oldu. Bu durum otomobil fiyatlarına da yansıyınca Nisan ayında zam yapıldı. Pandemi süreci ile birlikte artan araç talebini nedeniyle vatandaşlar, sıfır araba fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte marka marka model model araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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