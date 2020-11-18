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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin Otomobili'nde büyük hazırlık! Yerlilik oranı yüzde 68'e çıkacak Tam 175 bin adet üretilecek Türkiye'nin Otomobili'nde büyük hazırlık! Yerlilik oranı yüzde 68'e çıkacak Tam 175 bin adet üretilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan ve büyük beğeni toplayan Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili çalışmalar Bilişim Vadisi'nde devam ediyor. 2022 yılında banttan inmesi planlanan yerli oto ilk etapta 175 bin adet üretilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Batarya üretimi de küresel bir markayla iş birliği halinde ülkemizde gerçekleşecek." dedi.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:55
TOGG alt yapısından, konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan, akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden, otomobilin yazılımı ve kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak. Ayrıca modellerindeki dış tasarımda yer alan belirgin ve keskin hatlar, otomobilin sağlam ve güçlü karakterini yansıtacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLLİKLERİ
Modern ve özgün tasarımın bulunduğu otomobillerde, Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenmiş motiflerde yer alıyor. Tüm yolcuları kucaklayan dijital eğlence bilgi ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibine, hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor.
KESİNTİSİZ SEYAHAT İMKANI
Ayrıca 300 veya 500 km menzil sağlayan pil ile en uygun olanı seçebilecek, uzun yolculukları dahi planlayabilecekseniz. Örnek vermek gerekirse yüzde yüz şarj ile yola çıkarak İstanbul'dan İzmir'de ki akrabalarınıza veya Ankara'dan Antalya'ya kesintisiz bir seyahat yapabilecekseniz.
100 KM'YE 4.8 SANİYEDE ÇIKACAK
Gelişimine öcülük edeceğimiz yaygın şarj alt yapısı sayesinde otomobilinizi hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecekseniz. Otomobilin performansı ise mükemmel olacak 4.8 saniyede yüz kilometre hıza ulaşacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak." dedi.