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Haberler Galeri KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili Günsel, görücüye çıkmak için Türkiye'ye geldi. MÜSİAD Expo 2020 Fuarı'nda sergilenen ve test edilebilen Günsel ziyaretçilerden tam not aldı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 10:08
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KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor.
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KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı
Prototip modelinde alüminyum şase kullanılan Günsel B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretildi. Bu sayede hafifleyen Günsel’in performansı da arttı.
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KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı
Hürriyet'in haberine göre; Günsel 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.
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KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı
Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan Günsel 250 Nm tork üretiyor. 140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor.
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KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı
Hızlı şarj imkanına da sahip olan Günsel’in bataryaları yarım saatte yüzde 80 oranında doluluğa ulaşıyor.