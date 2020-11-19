KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye'de! Piyasaya çıktı

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili Günsel, görücüye çıkmak için Türkiye'ye geldi. MÜSİAD Expo 2020 Fuarı'nda sergilenen ve test edilebilen Günsel ziyaretçilerden tam not aldı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var." açıklamasında bulundu.