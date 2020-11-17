Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller... Pandemi nedeniyle sıfır otomobil üretimi yavaşladı. Birçok otomobil markası araçlarını, daha yüksek fiyatlara satmaya başladı. Türkiye'de 2020 yılında en çok satan sıfır otomobillerin listesi açıklandı. Listede dikkat çeken otomobiller arasında 100 TL'nin altında araç kalmazken, 150 bin TL'nin altında ise sadece 6 otomobil kaldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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