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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller... Pandemi nedeniyle sıfır otomobil üretimi yavaşladı. Birçok otomobil markası araçlarını, daha yüksek fiyatlara satmaya başladı. Türkiye'de 2020 yılında en çok satan sıfır otomobillerin listesi açıklandı. Listede dikkat çeken otomobiller arasında 100 TL'nin altında araç kalmazken, 150 bin TL'nin altında ise sadece 6 otomobil kaldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:23
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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat. 2020 yılında Türkiye'de en çok satan otomobillerin marka ve modelleri açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller
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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

CİTROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat! En çok bunlar satıldı! 150 bin TL'nın altında sadece bunlar kaldı! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 291.500 TL