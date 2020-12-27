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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin otomobili TOGG'a yeni özellik! Dikkat çeken korona detayı Türkiye'nin otomobili TOGG'a yeni özellik! Dikkat çeken korona detayı Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, salgın döneminde araca yeni bir özellik ekleme planları olup olmadığına ilişkin sorulan soru üzerine önemli bir detay paylaştı! Giriş Tarihi: 27.12.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 14:35
Karakaş, artık TOGG markasıyla da lanse edilen Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü vesilesiyle, TOGG'un Gebze'deki merkezinde AA muhabirinin projedeki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tanıtım etkinliğinden bu yana üzerlerindeki sorumluluğun daha da artığını, projelerdeki planları adım adım uygulama konusunda büyük bir titizlikle gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Karakaş, "Gece gün diyoruz, inanın gözümüze uyku girmiyor heyecandan. Tüm heyecanımızla devam ediyoruz.
Çünkü bir taraftan üzerimizdeki sorumluluğun yerine getirilmesi için ama bir taraftan da gerçek anlamda dünyadaki fırsat penceresinin doğru zamanında sadece Türkiye'ye değil dünyaya da açılmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Salgının ilk döneminde evden çalışma sistemine, daha sonra da hibrit çalışma sistemine geçildiğini aktaran Karakaş, "Ama daha çevik bir firma olmamız, daha yalın bir firma olmamız, her şeyin tek çatı altında olması nedeniyle de çok hızlı kararlar vererek hemen uyum sağladık ve adım adım uyguladığımız planlarla içerisinde bizim için önemli olan kilometre taşı diyebileceğimiz iki konuyu başarıyla arkamızda bıraktık." diye konuştu.
"ARAÇTA SALGINA İLİŞKİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ FONKSİYONLAR VAR" Karakaş, salgın döneminde araca yeni bir özellik ekleme planları olup olmadığına ilişkin sorulan soru üzerine, üzerinde çalıştıkları bazı fonksiyonlar olduğunu belirterek, "Takdir edersiniz ki rekabet avantajı nedeniyle çok daha fazla detayını söylemememiz gerekiyor. Ama biz bunu çok inceledik. İnsanlar davranış olarak pandemiden sonra neleri ön planda tutuyor ve nelere önem veriyor diye.