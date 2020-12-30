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30 Aralık 2020, Çarşamba
İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar
Son dakika haberi... İkinci el otomobil piyasasında, sahtekarların bir oyunu daha ortaya çıktı. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp tekrar piyasaya çıkmaya başladı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:04