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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar

Son dakika haberi... İkinci el otomobil piyasasında, sahtekarların bir oyunu daha ortaya çıktı. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp tekrar piyasaya çıkmaya başladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:04
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar
Ancak bu tip araçların patlayan hava yastıklarının maliyet nedeniyle değiştirilmeyip, çocuk bezi, zıbın, köpük gibi malzemelerle doldurulduğu görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar
İstanbul’da özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik de satmak için aldığı aracın, ekspertiz kontrolünde hava yastıklarının yerinde sünger ve bez parçaları olduğunu öğrenerek uyarılarda bulundu.
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar
Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de, “Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor” dedi.
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar

"EKSPER KONTROLÜNDE HAVA YASTIĞI YERİNE SÜNGER ÇIKTI"
10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik, "Ben bir galeri sahibiyim. Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım. O kadar detayına inmedim. Ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar

Eksperde airbagler yerine sünger çıktı. Yani ben bir galeri sahibi olarak, ben bile kandırıldım. Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Hava yastığı yerine sünger çıktı.