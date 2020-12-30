İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasaya sürüyorlar

"EKSPER KONTROLÜNDE HAVA YASTIĞI YERİNE SÜNGER ÇIKTI"

10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik, "Ben bir galeri sahibiyim. Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım. O kadar detayına inmedim. Ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu.