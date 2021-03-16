Trabzonlu gençten şaşırtan icat! Otomobili yerden kesiliyor

"MESLEK SIRRI"

Otomobilin zıpladığını görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Karanlık, "Bizim için bambaşka bir duygu. Trafiği kesinlikle tehlikeye atmadan yapıyoruz. Genellikle bu hareketleri trafiğe kapalı alanlarda yapıyoruz. Görenler şaşırıyor. Video ve fotoğraf çekilenler oluyor. Çok soran oluyor bunu nasıl yaptınız diye biz meslek sırrı diyoruz. Hızlandırılmış bir air süspansiyon sistemi var. Motoru günlendirdik bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu dikkat çekiyor. 'Her gittiğimiz yerde satılık mı?' diyorlar. Sosyal medyada videoları paylaşıyoruz onlarda çok ilgi görüyor. İl dışında çok fazla talep var. Bu tarz bir arabanın maliyeti 35 bin ve 50 bin arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.