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Haberler Galeri ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kapı aralandı. Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi beraberinde indirimi de getirdi. Araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi ÖTV indiriminin hangi marka ve modellerde uygulanacağını merak ediyor. Peki ÖTV indirimi hangi araçlara yansıyacak? Valkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat İbiza modelinde indirim var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:51
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ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Vatandaşlar "ÖTV indirimi hangi araçlara yansıyacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

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ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

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ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar

BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

* 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,