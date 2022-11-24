HaberlerGaleriÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kapı aralandı. Resmi Gazete'de yayımlanan matrah düzenlemesi beraberinde indirimi de getirdi. Araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi ÖTV indiriminin hangi marka ve modellerde uygulanacağını merak ediyor. Peki ÖTV indirimi hangi araçlara yansıyacak? Valkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat İbiza modelinde indirim var mı?