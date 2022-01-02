02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

Uzmanlar 2. el araçlarda artan bakım talebi, yedek parça tedarikindeki sorunlar ve araç alırken karşılaşılan kilometre düşürme dolandırıcılığını yorumladı. Türkiye'de satılan 2. el otomobillerin yüzde 0,4'ünde kilometre düşürüldüğü belirtildi. Dövizdeki kur artışının geri çekilmesiyle parça tedarikindeki sorunun da son bulduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:47
  • 1
  • 14
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

2. el araç piyasasında fiyatların yükselmesinin araçların değerini bir önceki yıla göre artırdığını ve otomobillerin bir yatırım aracı haline geldiğini aktaran Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, "Bu nedenle araçların periyodik bakımları ile üzerinde değer kaybı yaratabilecek birtakım estetik kusurların giderilmesi talebi artış göstermiştir. Binek otomobillerde Avrupa araç yaş ortalaması 10 yıl iken, ülkemizde araç yaş ortalaması 13 yıldır. Dolayısıyla 2. el araç fiyatlarının artması ve aracın değerinin korunması da zamanında yapılan bakımlardan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

Özkök, 2. el araçlarda artan bakım talebi, yedek parça tedarikindeki sorunlar ve araç alırken karşılaşılan kilometre düşürme dolandırıcılığına ilişkin soruları yanıtladı.

  • 3
  • 14
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

Dövizdeki düşüşün yedek parça tedarikindeki problemleri kısmen çözdüğünü belirten Özkök, "Dövizin yüksek olduğu dönemlerde yedek parça tedarikçileri, yeni ürünü aynı fiyata alamayacakları ve elindeki ürünü de bu nedenlerle hangi fiyat ile satacaklarını bilemiyorlardı. Döviz kurlarındaki durağanlık devam ettikçe yedek parça tedariki konusunda herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

  • 4
  • 14
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

"BİLE BİLE ÇEKEBİLİRLER"

Barbaros Özkök, 2. el araç alımlarında son dönemde sıklıkla karşılaşılan kilometre geri çekme dolandırıcılığına da değindi.

Bu araçların ortalama 3 ila 5 yıl arasında el değiştirdiğini aktaran Özkök, dolandırıcıların, aracın kilometresini, düşük kilometreli olan eş değer model ve kilometredeki başka bir araç fiyatına satma isteğiyle riskli olmasına rağmen makul bir seviyeye bile bile çekebildiğini söyledi.

  • 5
  • 14
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı

YÜZDE 0,4'ÜNDE KİLOMETRE DÜŞÜRÜLÜYOR

Auto King Genel Müdürü Özkök, kilometresi düşürülmüş bir aracın, son muayene geçerlilik tarihindeki kilometreden daha düşük çıkması halinde muayeneden de geçemeyeceğini ancak bu durumda düşürecek kişinin, aracın son muayene kilometresini dikkate alarak düşürme işlemini dikkat çekmeyecek bir seviyeye çekebileceğini söyledi.