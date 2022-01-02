02 Ocak 2022, Pazar
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu bitti mi? Uzman isim uyardı
Uzmanlar 2. el araçlarda artan bakım talebi, yedek parça tedarikindeki sorunlar ve araç alırken karşılaşılan kilometre düşürme dolandırıcılığını yorumladı. Türkiye'de satılan 2. el otomobillerin yüzde 0,4'ünde kilometre düşürüldüğü belirtildi. Dövizdeki kur artışının geri çekilmesiyle parça tedarikindeki sorunun da son bulduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:47
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14