30 Aralık 2021, Perşembe
Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi
Döviz kurundaki hızlı düşüşün ardından Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda otomobil markası, fiyatlarında indirime gitmeye başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişte.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:32
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