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Haberler Galeri Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Döviz kurundaki hızlı düşüşün ardından Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda otomobil markası, fiyatlarında indirime gitmeye başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişte.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:32
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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Dolar ve euro kurundaki düşüşle birlikte otomobil markaları birer birer indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi
Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişte.
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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Otomotiv sektörü hareketli günler geçiriyor. Dolar ve euronun yüzde 45 civarında gerilemesiyle birlikte yapılan zamları geri almaya başlayan otomotiv markaları, ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın Fiyat indirimleri gerçekleştirdi.

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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada Otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Birçok ünlü markanın fabrikaları hammadde ve çip sorunu nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

SIFIR ARAÇLARI STOKLAYANLAR DA SATIŞA ÇIKARDI
Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı.