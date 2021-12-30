Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar rakamları güncelledi

Sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada Otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Birçok ünlü markanın fabrikaları hammadde ve çip sorunu nedeniyle geçici olarak kapatıldı.