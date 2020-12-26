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Haberler Galeri En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları... Yılın son günlerinde birçok otomotiv firması sıfır araçlarında büyük kampanyalar başlattılar. Sürücülerin en çok merak ettiği konu güncel otomobil fiyatları. 2020 yılında 100 bin TL'nin altında 0 model araba kalmazken, vatandaşlar 150 bin TL'nin altındaki araçlara yöneldiler. İşte 2020 yılının son günlerine damga vuran otomobil kampanyaları. 0 araba alacak için son fırsat listesi yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:00
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

CİTROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

CİTROEN ARALIK KAMPANYALARI

C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 192.500 TL