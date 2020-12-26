En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları... Yılın son günlerinde birçok otomotiv firması sıfır araçlarında büyük kampanyalar başlattılar. Sürücülerin en çok merak ettiği konu güncel otomobil fiyatları. 2020 yılında 100 bin TL'nin altında 0 model araba kalmazken, vatandaşlar 150 bin TL'nin altındaki araçlara yöneldiler. İşte 2020 yılının son günlerine damga vuran otomobil kampanyaları. 0 araba alacak için son fırsat listesi yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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