26 Mart 2023, Pazar
Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...
Son dakika haberi | Yapılandırma yasası ile birlikte 25 milyon araç sahibinin cebini rahatlatacak düzenlemeler geliyor. Düzenlemeye göre araç muayene sürelerini geciktirdiği için her ay yüzde 5 ceza alanlara indirim sağlanacak. Örneğin bir otomobil için uygulanan 4 bin 634 liralık gecikme cezası 673 liraya düşecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:35
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