Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ GEÇENLERE FIRSAT TANINDI

Araç muayene sürelerini çeşitli nedenlerle belirtilen süreler içinde yaptırmayanlara uygulanan cezalar her ay artarak devam ediyor. Ancak vergi ve prim borç faizine af getiren 7440 sayılı yapılandırma yasası, araç muayene cezasında önemli indirimler sağlıyor. Yasa 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Dün bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de uygulama tebliği de yayımlandı. Buna göre, her ay yüzde 5 üzerine koyarak katlanan araç muayene cezaları için bir fırsat oluştu. Bu yolla gecikme cezaları silinecek. Bunun yerine aylık yüzde 0.75'i aşmayan enflasyon farkı eklenerek hesaplama yapılacak. Bu imkandan yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerinin yaptırılması gerekiyor.