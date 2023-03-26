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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

Son dakika haberi | Yapılandırma yasası ile birlikte 25 milyon araç sahibinin cebini rahatlatacak düzenlemeler geliyor. Düzenlemeye göre araç muayene sürelerini geciktirdiği için her ay yüzde 5 ceza alanlara indirim sağlanacak. Örneğin bir otomobil için uygulanan 4 bin 634 liralık gecikme cezası 673 liraya düşecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:35
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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla yapılan araç muayene işlemi devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye'de tek yetkili kuruluş ise Tüvtürk. Araç eğer hususi ve 'sıfır' ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. Süresinde muayenesi yaptırılmayan araçlardan ise muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i kadar gecikme ücreti alınıyor.

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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

EN AZ 9 GÜN ÖNCE RANDEVU ALINIYOR
Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobilin ruhsatında yazan 'Tescil Tarihi' kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz.

Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce internet sitesi üzerinden, en az 9 gün önce de telefonla arayarak araç muayene randevusu alınabiliyor. Randevu, Tüvtürk'ün resmi internet sitesi 'tuvturk.com.tr' adresinden, '0850 222 8888' numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden online alınabiliyor. Ödemeler nakit veya kredi kartıyla yapılabiliyor. Ödemelerde taksit imkanı bulunmuyor.

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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2023
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 575,84 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.130,44 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 1.528,10 TL

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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ GEÇENLERE FIRSAT TANINDI
Araç muayene sürelerini çeşitli nedenlerle belirtilen süreler içinde yaptırmayanlara uygulanan cezalar her ay artarak devam ediyor. Ancak vergi ve prim borç faizine af getiren 7440 sayılı yapılandırma yasası, araç muayene cezasında önemli indirimler sağlıyor. Yasa 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Dün bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de uygulama tebliği de yayımlandı. Buna göre, her ay yüzde 5 üzerine koyarak katlanan araç muayene cezaları için bir fırsat oluştu. Bu yolla gecikme cezaları silinecek. Bunun yerine aylık yüzde 0.75'i aşmayan enflasyon farkı eklenerek hesaplama yapılacak. Bu imkandan yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerinin yaptırılması gerekiyor.

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Araç sahiplerine iyi haber! O cezalar siliniyor! Detaylar netleşti...

SADECE YÜZDE 14.5'LİK FARK EKLENİYOR
Yasanın sunduğu imkanı bir örnekle açıklayalım. X plakalı otomobilin araç muayene süresi 16 Haziran 2016'da sona ermiş olsun. Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 28 Haziran 2023 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte ödemesi gereken yüzde 5 fazla yerine, 7440 sayılı yapılandırma yasasında belirtilen enflasyon katsayısına göre fark ödeyecek.
2023 yılında otomobiller için 1.130,44 lira araç muayene ücreti alınıyor. Yüzde 5 cezaya göre süre dikkate alındığında 4 bin 634 lira fark oluşuyor. Bunun yerine daha düşük enflasyon katsayısıyla bu fark 673.52 liraya düşüyor. Yani önceki farkın sadece yüzde 14.5'i kadar fark alınıyor. Böylece muayenede ödenecek tutar 1.130.44 + 673.52 = 1.803.96 lira oluyor.