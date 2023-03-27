27 Mart 2023, Pazartesi
TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?
"TOGG kura çekilişi ne zaman?" sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG büyük ilgi görüyor. Başvurulara ilişkin süreç bugün sona erecek. TOGG sahibi olmak isteyenler, kura çekilişlerinin ardından sonuçlara odaklanacak. Peki, TOGG kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, konuya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 17:03
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