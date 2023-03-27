TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek..