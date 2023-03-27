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Haberler Galeri TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

"TOGG kura çekilişi ne zaman?" sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG büyük ilgi görüyor. Başvurulara ilişkin süreç bugün sona erecek. TOGG sahibi olmak isteyenler, kura çekilişlerinin ardından sonuçlara odaklanacak. Peki, TOGG kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, konuya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 17:03
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TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

TOGG kura çekiliş tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar, TOGG kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Yerli ve milli otomobil sahibi olmak isteyenler, konuya dair son gelişmeleri takip ediyor. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Kura çekilişi ardından kura sonuçları da belli olacak.

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TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

TOGG OTOMOBİL ÖN SİPARİŞ SÜRECİ SONA ERİYOR!

Ön sipariş sayısı hakkında son açıklama TOGG'un Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. TOGG'a 7 günde 100 bin başvuru yapıldı.

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TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek..

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TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?

20 BİN KİŞİ DE YEDEK LİSTEDE

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.