Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL