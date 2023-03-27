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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:17
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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un ön sipariş süreci bugün sona eriyor. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.

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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi.

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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

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Yerli ve milli otomobil sahibi olmak için son fırsat! Togg ön sipariş başvuruları bugün bitiyor

İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.