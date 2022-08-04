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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

Yerli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı. TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 18:40
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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

TOGG'dan yapılan açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.

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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...
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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

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