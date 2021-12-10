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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İkinci el otomobil satışı yeniden düzenleniyor. Yönetmelik taslağına göre ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:29
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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

İkinci el otomobil satışına yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğiyle, ikinci el oto satışında EFT ve havale kullanılması halinde de, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem kullanılacak ve dolandırıcılıkların önüne geçilebilecek.

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

EŞ ZAMANLI DEĞİŞİM
Taslakla, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı da genişletilecek.

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor.