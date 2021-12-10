Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el otomobil satışına yeni düzenleme! Detaylar belli oldu

Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İkinci el otomobil satışı yeniden düzenleniyor. Yönetmelik taslağına göre ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak.