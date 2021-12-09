09 Aralık 2021, Perşembe
e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...
Elektrikli ve hibrit araçlar fuarı e-drive Turkey Türkiye'de ilk defa gerçekleşti. Dün basın mensuplarına kapılar açılırken, 9-12 Aralık tarihlerinde genel ziyarete açık olacak. Fuarda elektrikli otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri yerini aldı.
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:34
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