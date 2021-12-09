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Haberler Galeri e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

Elektrikli ve hibrit araçlar fuarı e-drive Turkey Türkiye'de ilk defa gerçekleşti. Dün basın mensuplarına kapılar açılırken, 9-12 Aralık tarihlerinde genel ziyarete açık olacak. Fuarda elektrikli otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri yerini aldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:34
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e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

İç alanda yer alan elektrikli scooter ve bisiklet deneyim alanı ile dış alanda yer alan otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları sadece görmesini değil aynı zamanda test edebilmesini de sağlıyor.

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e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

ÇEVRE DOSTU ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

27 farklı markanın katıldığı etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergiliyor. Doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan fuar, elektrikli araçlar dışında çevre dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor.

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e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

Milliyet'in haberine göre e-drive Turkey temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı da sıfıra indirildi. İşte fuarda öne çıkanlar...

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e-drive TURKEY kapılarını açtı! Sadece 4 liraya 133 kilometre...

DÜNYADA İLK

e-drive Turkey'de elektrikli scooterlar oldukça ilgi çekiyor. Dünyada örneklerinden ilki olan ve kapalı alanda elektrikli scooter kullanımını sağlayan BinBin, farklı tasarımı ve rahat kullanımıyla ön plana çıkıyor.