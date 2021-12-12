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Haberler Galeri Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

Antalya'da haciz yolu ile bağlanan otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle yediemin otoparklarını doldurdu. İçlerinde 15 senedir bekleyen araçların olduğu otoparkta 2 milyonluk lüks araçların da çürümeye terk edildiği görüldü. Yalnızca kendi otoparkında toplamda hemen hemen 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:21
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki yükseliş, Antalya'daki otoparkları adeta hınca hınç doldurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

Pek çok nedenlerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar şehirdeki yediemin otoparklarında senelerdir bekliyor.

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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

EN BÜYÜK SORUN YER SIKINTISI

Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.

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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var

"KALDIĞI GÜN KADAR PARA YAZIYOR"
2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var. Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var. İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor" dedi.