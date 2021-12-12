12 Aralık 2021, Pazar
Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
Antalya'da haciz yolu ile bağlanan otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle yediemin otoparklarını doldurdu. İçlerinde 15 senedir bekleyen araçların olduğu otoparkta 2 milyonluk lüks araçların da çürümeye terk edildiği görüldü. Yalnızca kendi otoparkında toplamda hemen hemen 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:21
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var
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Antalya’ya haciz yoluyla bağlanan araçlar otoparkı doldurdu! İçlerinde 2 milyonluk lüks araçlar var