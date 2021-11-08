Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Pandemi ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki ikinci el araç satışlarında durum nasıl? Piyasada hareketlilik var mı? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan ikinci el otomotiv satış müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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