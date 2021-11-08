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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Pandemi ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki ikinci el araç satışlarında durum nasıl? Piyasada hareketlilik var mı? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan ikinci el otomotiv satış müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:17
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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Talep çok ama araç yok. Sıfır otomobil almak da bulmak da zorlaştı.

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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Dünya genelinde yaşanan çip ve hammadde krizi sebebiyle piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyle olunca da vatandaş ikinci el araç piyasasına akın etti.

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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

İkinci el otomotiv satış müdürü Metin Tüzel, "Hareketlilik var ve bunun başlıca sebebi biliyorsunuz cip sıkıntısı ve hammadde sıkıntısı var şu anda.

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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Üretimde bir aksaklık oluyor bu yüzden az araç geliyor sıfırda ve ikinci ele talep yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Sıfır araç bulamayan vatandaş, ikinci ele yöneliyor.