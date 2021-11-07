Kendi yaptığı otomobili sanayiye götürmek için duvarı kırıp kapıyı söktü! 2 yıldır üzerinde çalışıyor

"HURDA MALZEMELERLE YAPTIK"

Yılmaz, aracı hurda malzemelerden yaptığını söyleyerek, "Bu aracın maliyeti, malzemeler zaten bir milim sacdan yapıldığı için elimizde kalan malzemelerle daha doğrusu hurda malzemelerle biz bunu çıkartmaya çalıştık. İmkanlarımız olsa daha iyilerini de yaparız. Yaklaşık 10 bin lirayı bulmuştur maliyeti. Tasarım bana ait değil, ben bunun bir modelini görmüştüm, bunun aynısından yapayım dedim. Aracımız da var ama hoşuma gitmediği için bu araç çok hoşuma gitti, alamayacağımız için de kopyasını yapayım dedim, o şekilde yaptık. Piyasadaki araçların çizgileri, hatları çok hoş durmuyordu. O yüzden bunun tasarımı bayağı hoşuma gitti. Danimarka modelli bir araç. Keskin hatları bayağı hoşuma gitti. Bunu yapabilirim diye düşündüm, o şekilde işe başladık. İnşallah bize yardım eden olur" diye konuştu.