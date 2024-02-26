Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Şubat ayına kadar devam eden ÖTV indirimli araç fırsatı, mart ayıyla birlikte yeni düzenlemelere tabi olacak. Mart ayında, araç fiyat listelerini güncelleyen markaların bazı modelleri vergi muafiyetinden çıkacak, diğer modeller ise listede yer alacak. Önceden, 1 Ocak 2024'te Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyet üst limiti %58,46'lık bir artışla güncellenmiş ve 1 milyon 4 bin 200 TL olan limit 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltilmişti. İşte şubat ayı zammı sonrası vergi indirimine giren araçların listesi ve fiyatları…

2024 ŞUBAT AYINDA VERGİSİZ (ÖTV MUAFİYETLİ) SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI