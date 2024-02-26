26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Şubat ayında vergi indirimli araçların listesi güncellendi. Önceki limit olan 1 milyon 4 bin 200 TL'lik muafiyet limiti, 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik doğrultusunda, vergi indiriminden yararlanacak araçların listesi önemli ölçüde genişledi. İşte listeye eklen tüm sıfır araç modelleri ve merak edilen fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:12
  • 1
  • 54
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Şubat ayına kadar devam eden ÖTV indirimli araç fırsatı, mart ayıyla birlikte yeni düzenlemelere tabi olacak. Mart ayında, araç fiyat listelerini güncelleyen markaların bazı modelleri vergi muafiyetinden çıkacak, diğer modeller ise listede yer alacak. Önceden, 1 Ocak 2024'te Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyet üst limiti %58,46'lık bir artışla güncellenmiş ve 1 milyon 4 bin 200 TL olan limit 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltilmişti. İşte şubat ayı zammı sonrası vergi indirimine giren araçların listesi ve fiyatları…

2024 ŞUBAT AYINDA VERGİSİZ (ÖTV MUAFİYETLİ) SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

  • 2
  • 54
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

FİAT

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 400.527 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 487.694 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 555.453 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 617.564 TL

  • 3
  • 54
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Urban 1.4 Fire 95 HP 414.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 511.546 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 536.546 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 583.231 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 635.601 TL

  • 4
  • 54
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Lounge 1.4 Fire 95 HP 446.453 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 534.694 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 608.379 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 658.900 TL

  • 5
  • 54
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

Limited 1.4 Fire 95 HP 469.601 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 630.527 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 681.379 TL