HaberlerGaleriŞubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Hyundai, Dacia, Fiat, Renault, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı
Şubat ayında vergi indirimli araçların listesi güncellendi. Önceki limit olan 1 milyon 4 bin 200 TL'lik muafiyet limiti, 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik doğrultusunda, vergi indiriminden yararlanacak araçların listesi önemli ölçüde genişledi. İşte listeye eklen tüm sıfır araç modelleri ve merak edilen fiyatları…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:11Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:12