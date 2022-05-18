TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

Son dakika haberine göre: Gemlik'teki tesislerinde yerli üretim için çalışmalarını son sürat devam ettiren TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL