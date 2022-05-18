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TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

Son dakika haberine göre: Gemlik'teki tesislerinde yerli üretim için çalışmalarını son sürat devam ettiren TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:12
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TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

TOGG 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

Yüzde 97'si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra, hücre bazında parçalı denemelere başladı.

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TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek.

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TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

TESİS NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Gemlik Tesisi'nde mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra boya tesisinin yüzde 99'u, montaj tesisinin de yüzde 95'i tamamlandı.

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TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! İşte ilk üretilecek model

83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi.