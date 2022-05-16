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Çürümeye terkedilmiş Corvette'ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü
İlki 1950'li yıllarda üretilen ve bir zamanlara damgasını vuran 36 adet Corvette araba, ABD'nin New York şehrindeki bir garajda terk edilmiş halde görüntülendi. Alman Ressam Peter Max'in sahip olduğu araba koleksiyonu, Scott Heller isimli bir koleksiyonere satıldı.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 13:03Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 13:05