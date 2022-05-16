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Çürümeye terkedilmiş Corvette'ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

İlki 1950'li yıllarda üretilen ve bir zamanlara damgasını vuran 36 adet Corvette araba, ABD'nin New York şehrindeki bir garajda terk edilmiş halde görüntülendi. Alman Ressam Peter Max'in sahip olduğu araba koleksiyonu, Scott Heller isimli bir koleksiyonere satıldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 13:05
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Çürümeye terkedilmiş Corvette’ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

25 yıldır garajda bekletilen otomobillerin, yeni alıcısı tarafından yenilenmesi bekleniyor. Arabaların üretim tarihi 1953'ten 1989'a kadar değişiyor. 1953'te üretilen arabadan sadece 300, 1955'tekinden ise 700 adet üretilmiş.

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Çürümeye terkedilmiş Corvette’ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

Çoğu zarar gören arabaların elden geçirilerek tamir edilmesi gerekiyor.

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Çürümeye terkedilmiş Corvette’ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

Dünyanın en büyük Corvette otomobil koleksiyonunu iki oğlu ve kuzeniyle birlikte aldığını söyleyen Scott Heller, otomobillerin yenilenmesi için Max ile birlikte çalışmak istediğini, ancak bu teklifin Max tarafından reddedildiğini söyledi.

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Çürümeye terkedilmiş Corvette’ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

Mazilli, şu anki en büyük amaçlarını 'arabaları eski ihtişamına geri döndürmek' olarak özetliyor.

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Çürümeye terkedilmiş Corvette’ler böyle görüntülendi! Efsanelerin bu hali üzdü

Bu sürecin ardından müzayedeye odaklanacaklarını aktaran Mazilli, arabaların tek tek değil de koleksiyon halinde satılmalarını arzu ediyor.