Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Hurdalıkta çürümeye terk edilmiş 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler aracı öyle bir hale getirdi ki son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı.