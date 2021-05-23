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Haberler Galeri Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Hurdalıkta çürümeye terk edilmiş 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler aracı öyle bir hale getirdi ki son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 06:30
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Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!
Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Adeta çürümeye terk edilmiş 1969 model Camaro'yu bir kaç adımda nasıl efsane bir hale geldiğine çok şaşıracaksınız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!
Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Klasik araç severler gözlerine kestirdikleri 1969 model Camaro aracı 2000 dolara satın aldılar.

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Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!
Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

İlk olarak kimsenin başarabileceklerini sanmadıkları aracı gerçekleştirmek için biraz çabaladılar.

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Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!
Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

Garaja taşınırken bu halde olan aracın son hali ise görenleri şaşırttı.

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Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!
Hurda 1969 Camaro model aracı baştan yaptı! 'Yok artık' dedirten değişim!

İşte o değişim aşaması: