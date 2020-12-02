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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1976 model Murat 124'ü 5 bin TL'ye satın aldı! 150 bin liraya bile satmıyor 1976 model Murat 124'ü 5 bin TL'ye satın aldı! 150 bin liraya bile satmıyor
Son dakika haberine göre; Burdur'da oto yıkamacı Turan Hayta, 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124 marka otomobiline çok sayıda talipli olduğunu 150 bin liraya bile satmayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:28
Bir dönemin en çok bilinen otomobil markası Murat 124, meraklıları için çok değerli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burdur'da Eski Sanayi Sitesi'nde oto yıkamacılık yapan Turan Hayta (62), 4 yıl önce 5 bin liraya satın aldığı ve 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124'le yakından ilgileniyor.
Meraklılarının satın almak için kendisine yeni otomobil parası teklif ettiklerini söyleyen Hayta, "Bu benim özel merakım. Torunuma bırakacağım en güzel hediyem Murat 124 olacak" dedi.
Gençliğinde Murat 124 ile taksicilik yaptığını anlatan Hayta, "Benim zevkim de bu arabanın bakımını yapıp kullanmak.
Bu haliyle görenler, otomobilini takas etmek için 100 bin lira değerinde BMW marka bir otomobil teklif ettiler.