1976 model Murat 124'ü 5 bin TL'ye satın aldı! 150 bin liraya bile satmıyor

Son dakika haberine göre; Burdur'da oto yıkamacı Turan Hayta, 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124 marka otomobiline çok sayıda talipli olduğunu 150 bin liraya bile satmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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