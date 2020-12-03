2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | Pandemi birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de yakından etkiledi. Piyasaya sıfır araç üretmekte zorlanan firmalar, bu süreçte ekonomik olarak duraksadı. Yaşanan tüm olumsuz tabloya rağmen sürücülerin en çok tercih ettiği markalar yine aynı kaldı. İşte satış rakamlarıyla 2020'ye damga vuran o arabaların listesi....

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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