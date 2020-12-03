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Haberler Galeri 2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | Pandemi birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de yakından etkiledi. Piyasaya sıfır araç üretmekte zorlanan firmalar, bu süreçte ekonomik olarak duraksadı. Yaşanan tüm olumsuz tabloya rağmen sürücülerin en çok tercih ettiği markalar yine aynı kaldı. İşte satış rakamlarıyla 2020'ye damga vuran o arabaların listesi....

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:41
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2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapanmalar ve duraksamalar yaşanmasına rağmen, Türkiye otomotiv pazarındaki hareketlilik Kasım ayında da sürdü.

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2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

Kovid-19 gölgesindeki otomotiv pazarının bu yıl, pandeminin gündemde olmadığı 2019 yılının üzerinde seyretmesi, bu yılın, 750 bin adet civarında bir satışla kapanacağı yönündeki tahminleri güçlendiriyor.

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2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

İŞTE MARKA MARKA O LİSTE...

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2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

11 AYIN İLK 5'İ

FİAT-118.492

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2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan otomobiller | 11 ayın sonunda zirvede bunlar var

RENAULT-86.979