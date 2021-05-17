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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları
Çip krizi nedeniyle artan otomobil fiyatları sonrasında alıcılar sıfır otomobilleri beklemeye geçti. Dünyaca ünlü firmalar sıfır otomobiller için kampanyalar düzenledi. Alıcılara kolaylık sağlamak isteyen firmalar 50 bin TL üzerinde indirimler yaptı. İşte sıfır otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:52