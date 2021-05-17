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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

Çip krizi nedeniyle artan otomobil fiyatları sonrasında alıcılar sıfır otomobilleri beklemeye geçti. Dünyaca ünlü firmalar sıfır otomobiller için kampanyalar düzenledi. Alıcılara kolaylık sağlamak isteyen firmalar 50 bin TL üzerinde indirimler yaptı. İşte sıfır otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:52
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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

Yeni otomobil kampanyaları belli oldu. Mayıs ayının tam kapanmayla geçmesi araba markalarının kampanya düzenlemesine neden oldu. İşte 50 bin TL'ye kadar çıkan sıfır otomobillerdeki kampanyalar...

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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

Otomobil üreticileri yıllık satış rakamlarını tutturabilmek için karlarından fedakarlık yaparak indirimli araba kampanyalarını ve sıfır faizli kredi seçeneklerini duyurmaya başladılar.

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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

İşte sıfır araçta markaların mayıs ayı kampanyaları..

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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

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Sıfır otomobil kampanyalarında 50 bin TL'lik indirim! İşte dev otomobil kampanyaları

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.