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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme trafik cezasını iptal edebilir mi? Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme trafik cezasını iptal edebilir mi?
Bir fahri trafik müfettişi, Muğla'da bir sürücünün araç sürerken cep telefonuyla konuştuğu yönünde tutanak tutar, görevli polis memuru da para cezası keser. Tutanağı alan sürücü itiraz eder. Emniyet'in savunmasına karşın sulh ceza hakimliği, trafik para cezasını iptal eder.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:18
En sevimsiz tebligatlardan birisi, trafik cezası. Gerçi yıllardır, "Önce selam eder, ellerinizden öperim" diye başlayan "sevimli" mektup almıyoruz. Postacılar sadece resmi yazılar, mahkeme veya icra dairesi tebligatı ya da vergi borcu, trafik cezası getiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet'ten Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:
İki yıl önce, yurt dışında seyahatteyken evime bir tebligat gelir. Açıp bana bildirirler, trafik cezası ve araç sürerken elimde cep telefonu olan bir resim. "Olamaz" dedim, " Ben araç kullanırken cep telefonu ile konuşmam." Resmi internetten gönderdiler. Haklıydım. Cep telefonu elimdeydi, ama konuşmuyordum. Resim, cep telefonunu navigasyon olarak kullandığım esnada, telefonu yerine yerleştirirken çekilmişti.
Yurt dışında olmam ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle itiraz süresini kaçırdım, sonra da cezayı tıkır tıkır ödedim. Geçenlerde elime geçen bir mahkeme kararını okurken bunları düşündüm...
Olay Muğla'da geçiyor Bir fahri trafik müfettişi, Muğla Menteşe Sıtkı Koçman Caddesi'nde giderken, bir sürücünün araç sürerken cep telefonuyla konuştuğu yönünde, aracın plakasını da yazarak tutanak tutup, elektronik sisteme yükler.